Автомобилистов Москвы предостерегли от смены резины на летнюю

https://static.news.ru/photo/99dadd32-7be1-11ea-b8fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичам из-за режима самоизоляции не стоит создавать очередей в шиномонтаж, чтобы заменить зимнюю резину на летнюю на своих автомобилях. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения.

В Москве значительно потеплело. Люди массово выстроились в очередь в шиномонтаж, чтобы сменить зимнюю резину на летнюю. В Москве действует режим самоизоляции, поэтому мы настоятельно просим оставаться дома. Переобуть автомобиль можно позже, — приводит ТАСС заявление организации.

Ранее NEWS.ru писал, что всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на автомобилях, начнут штрафовать. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, тех, кто появится на дорогах, будут «жёстко наказывать». Он уточнил, что суровые меры касаются только тех, кто официально находится на карантине: больных коронавирусом на домашнем лечении, контактировавших с ними родственников, а также тех, кто вернулся из заграничных поездок.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.