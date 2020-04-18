Автомобилистов без пропусков в Москве будут вычислять камеры фиксации ПДД

https://static.news.ru/photo/32fa3b04-8144-11ea-9a5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы будут использовать камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД для контроля за соблюдением пропускного режима на дорогах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Если вы планируете использовать автомобиль, необходимо включить в цифровой пропуск его госномер. Причём сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки, — написал мэр в своем блогу.

Он добавил, что машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться.

С 15 апреля в Москве заработала пропускная система. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном, так и общественном. Как отметил мэр Сергей Собянин, власти решились на введение цифровых пропусков из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции.

По данным на 18 апреля в России коронавирусной инфекцией заболели более 32 тысяч человек, более 569 тысяч выздоровели, свыше 154 тысяч умерли. Из них большая часть приходится на Москву. В столице поставлено 18105 диагнозов, 1517 выздоровели, 127 человек скончались.

По всему миру COVID-19 заболели более 2,2 млн, свыше 154 тысяч умерли, более 569 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал о главном недостатке QR-кодов на пропусках москвичей, введённых в период пандемии для передвижения по городу и области.