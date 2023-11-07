Автомобилистам рассказали, почему важно заглядывать под капот Зоопсихолог Волков призвал автовладельцев проверять, нет ли под капотом котов

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С приходом осенних холодов автомобилистам стоит заглядывать под капоты перед тем, как начинать прогревать свои машины, рассказал в беседе с Пятым каналом зоопсихолог Мирослав Волков. По его словам, зачастую там греются бездомные кошки, которые при запуске двигателя могут получить серьезные травмы и даже погибнуть.

Необходимо проверять отсек двигателя перед тем, как куда-то поехать. По-хорошему стандартная проверка автомобиля — это проверка бензобака, шин, покрышек, внешнего вида машины. Ничего не стоит заглянуть под капот, пока машина, например, прогревается, и проверить, нет ли там какого-нибудь нежданного гостя, — объяснил эксперт.

Он уточнил, что обычно под капоты в поисках тепла залезают молодые животные, для которых это первый в жизни холодный сезон. Чаще всего они проникают в отсек через защиту картера и располагаются сбоку двигателя, с внутренней стороны крыла автомобиля. При запуске двигателя кошка может получить удар вентилятором или оказаться зажатой между ремнем вентилятора и корпусом двигателя.

Если животное успело подать голос до начала движения, его можно спасти, отметил специалист. Обычно котенка можно достать своими силами. Однако если животное крупное или находится в состоянии сильного стресса и проявляет защитную агрессию, а также если травмы уже видны визуально, следует немедленно вызвать на место спасателей, а после вызволения отвезти пострадавшего в ветеринарную клинику. Если «пассажир» обнаружен уже во время движения, ехать с ним под капотом нельзя: животное может умереть по дороге — получить сильные травмы или задохнуться. В таком случае нужно съехать на обочину и позвонить спасателям.

Ранее жительница Иркутска спасла бездомного котенка, который проехал около 20 км под капотом ее автомобиля. По словам девушки, она услышала странные звуки, похожие на мяуканье, но не придала им значения, однако затем открыла капот автомобиля и обнаружила там котенка.