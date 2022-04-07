Автомобилистам рассказали, на сколько хватит запасов шин

Запасы шин в России для легковых автомобилей превышают годовой объём рынка, достигая почти 61 млн штук, пишет «Коммерсант». Отмечается, что на ряде заводов также продолжается производство шин, так что их дефицит автомобилистам не грозит даже при высоком спросе.

По данным системы маркировки «Честный знак», общий объём шин и покрышек для всех видов транспорта на 31 марта в РФ превышает 79 млн штук. По оценке операторов системы, этих запасов хватит на 11–17 месяцев, исходя из спроса на уровне 2021 года.

По данным других источников, объём рынка легковых шин в последние годы составлял около 30 млн штук, упав ниже этой планки после коронавируса. Это означает, что потребители обеспечены шинами на два года, даже если будут пользоваться только складскими запасами.

При этом шины в РФ продолжают выпускаться: в частности, работают заводы местных производителей Kama Tyres, Cordiant и Nortec, а также локализованных Nokian Tyres и Pirelli. Также спросом у клиентов традиционно пользуются бывшие в употреблении шины в хорошем состоянии.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков предложил россиянам купить зимние шины уже сейчас, не дожидаясь осени. Он уточнил, что автомобильная зимняя резина будет стоить всё дороже ближе к зиме. Летних же шин на складах сейчас должно хватать, несмотря на уход с рынка ряда производителей, так как резину производят круглый год.