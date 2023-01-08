Автомобилистам рассказали, какой штраф можно оспорить зимой Автоэксперт Холодов: зимой можно оспорить штраф за пересечение сплошной линии разметки

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Автолюбителям в России зимой легче, чем в другое время года, оспорить штраф за пересечение сплошной линии дорожной разметки. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik член Общественной палаты, вице-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов. Он отметил, что обычно средства автоматической фотовидеофиксации не реагируют на нарушение требований разметки, если дорога покрыта снегом.

Камера не может зафиксировать нарушение, если разметка покрыта снегом. Если на дороге лежит снег, то на фото не будет видно нарушения, — констатировал эксперт.

Если же автомобилист все же получает постановление о штрафе, он может его обжаловать, подчеркнул Холодов.

В то же время он напомнил, что разметка часто дублирует другие требования ПДД. Например, при пересечении сплошной линии водитель может не обратить внимания на знак «Крутой поворот» или не последовать запрету на выезд на встречную полосу.

За выезд на встречную полосу там, где две и более полосы в каждую сторону, будут штрафовать — здесь все очевидно, и разметка не нужна, такой запрет установлен пунктом 9.2 ПДД, — отметил эксперт.

Он добавил, что для обжалования штрафа недостаточно снега на проезжей части. Нужно, чтобы взыскание было наложено именно за нарушение требований дорожной разметки.

Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов предложил объявить амнистию по штрафам для водителей при несоблюдении требований дорожной разметки. Соответствующее письмо было отправлено на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова. В нем говорится, что из-за аномальных погодных условий разметка становится незаметной и водители теряют деньги.