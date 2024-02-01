Автомобилистам рассказали, как защитить машину от капризов погоды Эксперт Соколов: при изменчивой погоде нужно прятать авто под чехол или в гараж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перепады температуры воздуха в зимнее время негативно сказываются на состоянии автомобиля, предупредил эксперт Максим Соколов. В беседе с Lenta.ru он объяснил, что в такую погоду машину следует прятать в гараж или под чехол.

Опасен конденсат. Он появляется в двигателе и других ответственных узлах. Конденсат попадает в моторное масло, жидкость гидроусилителя, тормозную жидкость, но не растворяется, а остается в виде эмульсии. Это нарушает физические свойства рабочих жидкостей и влияет на их эффективность, — сказал Соколов.

Автоэксперт добавил, что перепады температуры негативно отражаются на покрытии машины, там могут появиться микротрещины. Поэтому, если есть возможность, автомобиль лучше оставлять в гараже или на закрытой парковке. В противном случае можно воспользоваться чехлом, который укроет машину от негативных воздействий.

Ранее в Минтрансе посоветовали охлаждать автомобиль после длительной поездки в мороз. В ведомстве отметили, что для этого достаточно на несколько минут открыть все двери машины, тогда температура воздуха в салоне сравняется с температурой окружающей среды. За счет этого удастся избежать промерзания резиновых уплотнителей.

В холодную погоду также нужно избегать резкого торможения. Лучше отдать предпочтение плавной манере езды. Так удастся продлить срок эксплуатации шин. Кроме того, нельзя отдирать обледеневшие дворники от стекла. Стоит просто подождать, пока автомобиль прогреется, или использовать специальные гели.