Автомобилистам напомнили о забытых штрафах ГИБДД

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Директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) Ирина Генцлер заявила, что подорожание тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) увеличит число получателей субсидий. По словам эксперта, их число может достигнуть отметки в 11 миллионов человек. Главным условием такого взрывного роста льготников является подорожание тарифов ЖКУ на 20%. Об этом сообщают «Известия».

Увеличение числа получателей субсидий в два-три раза вполне возможно при значительном повышении тарифов на 20% на все коммунальные услуги, — поделилась Генцлер. Главными получателями таких льгот могут стать семьи, в...