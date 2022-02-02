Автомобилистам напомнили о забытых штрафах ГИБДД

Юрист Данилов: водителей начнут штрафовать за разбитый бампер и «ангельские глаза»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:16, 03 февраля 2022
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
После вступления в силу поправок в Кодекс об административых правонарушениях инспекторы ГИБДД начнут штрафовать российских водителей за шипованную резину, установленную на автомобиль летом, за повреждённый бампер и защитную плёнку на фарах. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал юрист Василий Данилов. Поправки были были разработаны в Министрстве юстиции,
По словам юриста, перечисленными пунктами штрафы не ограничаться.
В рамках нового приложения к ПДД планируется наказывать водителей за видеорегистратор, который мешает обзору, ошибки в бортовом компьютере, которые влияют на техническую исправность автомобиля и его эксплуатацию, а также отсутствие цепей противоскольжения у водителей большегрузных автомобилей, — рассказал он.
Также в числе поводов выписать штраф — так называемые «ангельские глаза» автомобиля. так называют два светящихся жёлтых круга внутри фар. За их присутствие придётся заплатить 500 рублей, а затем исправить цвет фар на традиционный белый.
Ранее стало известно, что в Госдуме предложили упростить отмену ошибочных дорожных штрафов.