Автомобилистам дали совет, когда стоит заправлять полный бак

Заправленный по максимуму бензобак представляет собой опасность лишь в случае перелива топлива, которое может разлиться на дорогу и спровоцировать возгорание. Тем не менее в определённых ситуациях полная заправка необходима, особенно если бак автомобиля металлический. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников.

По словам эксперта, в современных автомобилях бензобаки чаще всего изготавливают из пластика, что препятствует образованию коррозии. Однако в случае если бак автомобиля металлический, следует заливать туда как можно больше топлива, чтобы снизить образование конденсата и уменьшить вероятность появления коррозии.

Особенно это важно в зимний период при гаражном хранении, отмечает специалист. Тогда перемещение автомобиля с холодной улицы в тёплый гараж будет особенно способствовать образованию конденсата.

Ранее Министерство энергетики РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратились к производителям топлива с рекомендацией, которая позволит снизить цены на бензин и дизельное топливо. Для этого нужно увеличить продажи нефтепродуктов на бирже. Тогда предложение превысит спрос на товар, и он подешевеет.