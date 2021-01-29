Автомобили такси и каршеринга выборочно проверяют в центре Москвы

Сотрудники правоохранительных органов в центре Москвы на фоне акции протеста выборочно проверяют автомобили. Повышенное внимание уделяют такси и каршерингу.
Силовиков интересуют как водители, так и пассажиры, у них просят предъявить документы,
Особенно тщательно, по данным информагентства, сотрудники полиции осматривают автомобили, которые движутся в сторону Лубянки по Мясницкой улице.
Пешеходы могут попасть на Мясницкую, только если живут и работают в том районе. Движение автомобилей пока что производится без существенных помех.
31 января в России проходят несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.
Ранее штаб Навального изменил точку сбора граждан в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов. В районах предполагаемых протестов силовики рекомендовали магазинам и кафе приостановить работу и отключить Wi-Fi. Несколько станций метро в центре столицы закрыты, изменены маршруты общественного транспорта.
При этом, как писал NEWS.ru, проводятся массовые задержания. По данным «ОВД-Инфо» на 11:55, по всей стране задержаны 519 человек.