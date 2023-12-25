Автоматическое продление водительских удостоверений отменили в России SHOT: истекающие в 2024–2025 годах водительские права не продлят автоматически

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Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в руководстве ГИБДД сообщает, что водительские удостоверения, срок годности которых истекает в 2024–2025 годах, не будут продлеваться автоматически. По информации канала, с 1 января 2024 года, чтобы продлить права, необходимо посетить отдел Госавтоинспекции и оформить справку № 003-В/у.

SHOT сообщает, что введенное до этого автопродление решили отменить и ограничиться сроками, запланированными изначально. Ранее права, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, продлевались автоматически на три года, этим смогли воспользоваться около 5 млн автолюбителей.

По данным канала, теперь продлить водительские удостоверения можно, посетив отделение ГИБДД и сделав справку № 003-В/у, новые права будут актуальны на протяжении 10 лет, это коснется примерно 2 млн водителей.

SHOT со ссылкой на источник в Государственной думе сообщил, что в 2024 году срок действия прав планируют увеличить до 20 лет, предполагается, что нововведения начнут действовать с 2025 года, в настоящий момент поправки обсуждаются с руководством Госавтоинспекции. Таким образом, если изменения вступят в силу, продленные в 2024 году права будут действительны до 2034 года, а продленные в 2025 году — до 2045 года.

Ранее в пресс-службе МВД РФ сообщили, что ведомство подготовило изменения в приказ о порядке проведения экзаменов на получение водительских прав. По словам представителей министерства, внесение поправок необходимо в связи с изменениями в законодательстве, вступающими в силу с 1 апреля 2024 года. Речь идет о расширении перечня оснований для отказа в допуске к экзамену.