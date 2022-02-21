Автоинструктор предупредил об опасности езды на дорогах весной

Весной водители начинают ездить быстрее, однако многие автолюбители не готовы к такому повышению скорости, рассказал автоинструктор Виталий Кабышев. Он напомнил, что двукратное увеличение скорости езды подразумевает увеличение тормозного пути автомобиля в четыре раза, пишет «Газета.Ru».

Основная весенняя опасность связана с ростом средней и пиковой скорости в потоке и между светофорами. Водители начинают пребывать в режиме всеобщей неготовности к этим скоростям. Самое интересное, что дистанция между автомобилями становится меньше, при этом водители почему-то забывают, что тормозной путь зависит от квадрата скорости — двукратное увеличение скорости ведёт к четырехкратному увеличению тормозного пути, — подчеркнул Кабышев.

Он также отметил, что вечером и ночью водители могут принять мокрый блестящий асфальт за чёрный лёд. В таких случаях автоинструктор порекомендовал «прощупывать» покрытие кратковременным нажатием на педаль тормоза. Кабышев подчеркнул, что пользоваться этим методом стоит лишь в тех случаях, когда сзади нет машин.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков рассказал, какие основные ошибки допускают водители в тёмное время суток, и дал советы автолюбителям. По его словам, в условиях плохой видимости ночью водителям транспортных средств нужно снижать скорость, а также не забывать следить за происходящим на краю правой полосы.