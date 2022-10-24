Автохлам превратил дворы Санкт-Петербурга в кладбища для машин Брошенные машины в Питере разворовываются и становятся пристанищами для бомжей

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Брошенные автомобили в Санкт-Петербурге занимают место, мешают проезду и порой превращаются в жилища для лиц без определенного места жительства, тем самым превращая питерские дворы в своеобразные автокладбища, сообщают СМИ. Кроме того, местные жители постепенно разворовывают бесхозные авто на запчасти, усугубляя криминогенную ситуацию.

По данным СПб ГПУ «Агентство внешнего транспорта», за последние несколько лет (точная дата эвакуации некоторых транспортных средств отсутствует в базе) на специальные стоянки с улиц Петербурга отправилось более 10,5 тысячи автомобилей. Брошенные и полуразобранные легковушки и фургончики отправляют на три спецстоянки: на улице Кржижановского, в Лигово и Рыбацком. Однако меньше забытых хозяевами машин в Питере не становится, а горожане продолжают жаловаться на автохлам во дворах у жилых домов.

По словам одной из жительниц, большинство заброшенных автомобилей имеют иногородние номера, в связи с чем их владельцев будет найти крайне сложно. Да и мало ли что может храниться в таких машинах, пожаловалась она, добавив, что в них могут спрятать все что угодно, даже наркотики, оружие или взрывчатку.

Как сообщалось ранее, штрафы для владельцев брошенных на улицах и во дворах автомобилей могут составить для физических лиц до 5 тысяч рублей, для компаний — до 35 тысяч. Сейчас наказания за это есть лишь в некоторых регионах. Однако необходимые поправки в федеральный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже прорабатывают Совет Федерации и Министерство юстиции.

В частности, предполагается включить нормы, запрещающие бросать во дворах бесхозные автомобили, а также парковаться на газонах, детских и спортивных площадках. Помимо этого, нельзя будет мыть транспорт в неположенных местах.