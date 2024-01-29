Автографы русского художника, писателя и археолога Николая Рериха выставят на онлайн-торги 1 февраля, сообщила пресс-служба аукционного дома «Литфонд». По его данным, которые передает РИА Новости, суммарная стоимость подписей Рериха составит 250 тысяч рублей.
«Литфонд» выставит на аукцион в Екатеринбурге автографы Николая Рериха. Предстоящий онлайн-аукцион пройдет 1 февраля на платформе Bidspirit в 19:00 по московскому времени и в 21:00 по времени Екатеринбурга, — сказано в сообщении.
В частности, на торги выставят автограф писателя с картины его сына Святослава Рериха «Портрет Н.К. Рериха со священным ларцом». Работа была выполнена в конце 1920-х годов в Нью-Йорке. Цена лота составит 180 тысяч рублей. Помимо этого, на аукционе представят машинописное письмо-сертификат Рериха с его подписью за 70 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Великобритании выставят на аукцион вставную челюсть бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Торги пройдут 6 февраля. Как подчеркнули в аукционном доме, этот лот является самым необычным предметом из тех, что здесь когда-либо продавали. Оценочная стоимость протеза в золотой оправе составляет от пяти до восьми тысяч фунтов (561–898 тысяч рублей).