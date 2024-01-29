Дарья Кожемякина

Автографы Рериха уйдут с молотка за 250 тысяч рублей Автографы художника Николая Рериха выставят на онлайн-торги за 250 тысяч рублей

29 января 2024 в 17:41

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Посетительница у картины С. Н. Рериха «Портрет Н. К. Рериха»