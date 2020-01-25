https://static.news.ru/photo/676a64ac-3f6f-11ea-a89b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты считают, что уровень давления в шинах должен меняться в зависимости от погоды и призывают внимательнее относиться к этой процедуре.

Эксперты рекомендуют при накачивании автомобильных шин учитывать температуру воздуха на улице. От того, как накачаны колёса, напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров, сообщил автомобильный портал Carsguru.net.

Зимой важно запомнить, при каждом понижении температуры на 8 °C давление в шинах падает на 0,1 бар.

К примеру, если столбики термометров на улице опустятся до —25 °C, то давление в шинах упадёт на 0,08 атм., — утверждают специалисты.

Если накачивать колёса в помещении, то норма повышается на 0,2 бар. Однако при подкачке шин на улице зимой нужно соблюдать в них уровень давления, указанный автопроизводителем.

Как писал NEWS.ru, ранее автоэксперты объяснили, как прогревается двигатель зимой.