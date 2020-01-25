Специалисты считают, что уровень давления в шинах должен меняться в зависимости от погоды и призывают внимательнее относиться к этой процедуре.
Эксперты рекомендуют при накачивании автомобильных шин учитывать температуру воздуха на улице. От того, как накачаны колёса, напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров,
Зимой важно запомнить, при каждом понижении температуры на 8 °C давление в шинах падает на 0,1 бар.
К примеру, если столбики термометров на улице опустятся до —25 °C, то давление в шинах упадёт на 0,08 атм., — утверждают специалисты.
Если накачивать колёса в помещении, то норма повышается на 0,2 бар. Однако при подкачке шин на улице зимой нужно соблюдать в них уровень давления, указанный автопроизводителем.
Как писал NEWS.ru, ранее автоэксперты объяснили, как прогревается двигатель зимой.
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