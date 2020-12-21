Автоэксперты рассказали, как можно существенно сэкономить на бензине

https://static.news.ru/photo/8decc918-42dd-11eb-a382-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобильные эксперты рассказали россиянам, как можно существенно сэкономить финансы на бензине. Так, количество потребляемого машиной топлива зависит напрямую от водителя.

Прежде всего эксперты советуют автомобилистам изменить манеру вождения.

Резкие и частые ускорения-торможения, а также постоянный режим «газ в пол» могут вывести фактический расход далеко за рамки того, что заявлено производителем, — передаёт портал «Автоновости дня».

Также водителям стоит регулярно проверять свой автомобиль в сервисе. «Прожорливость» машины существенно увеличивает плохое состояние воздушного и топливного фильтров и системы зажигания, неисправности в тормозной системе.

В заключение автоэксперты рекомендуют не экономить при заправке. Так, низкооктановое топливо расходуется гораздо больше.

Ранее NEWS.ru писал, что в зимний период, когда на улице минусовая температура воздуха, отогреть бачок омывающей жидкости автомобиля становится настоящим квестом. Однако есть аж семь способов сделать это, рассказал автоэксперт Алексей Ревин.

Самый простой и действенный, хотя и не самый быстрый, — оставить автомобиль в тёплом месте. Правда, если гаража нет, то до такого места ещё нужно добраться, а без омывателя сделать это бывает нелегко.