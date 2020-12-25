Автоэксперты оценили возможность продажи машин через портал «Госуслуги»

https://static.news.ru/photo/f3972348-46c6-11eb-ab0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrea Piacquadio/Pexels

Наличие возможности оформить сделку по купле-продаже автомобиля онлайн серьёзно упростит жизнь и продавцу и покупателю. Так считают представители одного из российских автосалонов.

Электронный договор и дистанционное оформление сведёт к минимуму наличие ошибок при заполнении формы, а заключённые сделки сразу же будут попадать в единую базу данных.

Все штрафы, полученные уже новым владельцем, с даты заключения сделки будут отправляться ему также через портал госуслуг. Помимо этого, продавец автомобиля и его покупатель сэкономят время на визит в ГИБДД, так как их персональные данные будут на портале заполняться автоматически и личного присутствия не потребуется, — объяснил «ПолитЭксперту» представитель автосалона.

Кроме того, по мнению специалиста, законопроект поможет упорядочить финансовые операции на российском автомобильном рынке и сделает их юридически грамотными. Более прозрачными станут и отношения между продавцом и покупателем.

Исходя из реакции самих автомобилистов России, законопроект на самом деле облегчит процесс оформления сделки по купле-продаже машин. Это быстро, удобно и максимально просто, — пояснил он.

Несмотря на все удобства, нововведение несёт в себе и риски. Например, кража персональных данных и приход на площадку сервиса перекупщиков, а не физлиц. Договор придётся подписывать электронной подписью, а её оформление стоит от 500 до 700 рублей. При этом электронное оформление документа будет доступно только для российских граждан, а они — не вся аудитория авторынка России.

Новый законопроект, который даёт возможность заключить договор купли-продажи авто (ДКП) в электронном виде через портал госуслуг, должен вступить в силу в мае. Документ уже прошёл все стадии проверки и одобрения.

Как сообщал NEWS.ru, Минпромторг планирует в будущем году выделить не менее 12,7 млрд рублей на программы по льготному приобретению автомобилей.