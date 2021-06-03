Автоэксперты назвали способы охладить машину без кондиционера

Автомобильные эксперты поделились опытом, как охладиться в нагревшемся на солнце автомобиле без использования кондиционера, сообщает Daily Express.
Самым простым способ
Также, по мнению экспертов, в салоне можно установить мини-вентилятор на солнечной батарее. Кроме того, над вентиляционным отверстием приборной панели можно закрепить мокрое полотенце. Это поможет охладить воздух, который дует через него. Стоит учитывать, что в жару влажная ткань быстро высыхает.
Эксперты также советуют надевать тканевые чехлы на руль и приборную панель, ездить с опущенными окнами и парковаться в тени.
Ранее стало известно, что для любого автомобиля экстремальная температура является нежелательным фактором для эксплуатации. Это относится как к холоду, так и к жаре. Об этом рассказал автоэксперт Максим Ракитин. Специалист дал ряд рекомендаций, как эксплуатировать машину летом. По его словам, по-настоящему жаркая погода может отрицательно сказаться на автомобиле.