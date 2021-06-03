Автоэксперты назвали способы охладить машину без кондиционера

https://static.news.ru/photo/7c566f36-c4b7-11eb-84ba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобильные эксперты поделились опытом, как охладиться в нагревшемся на солнце автомобиле без использования кондиционера, сообщает Daily Express.

Самым простым способ является использование бутылки со льдом или холодной водой. В жаркий день её можно обернуть в полотенце и прислонить к сиденью за шею. Это поможет спастись от жары водителю. Позже прохладную воду можно выпить.

Также, по мнению экспертов, в салоне можно установить мини-вентилятор на солнечной батарее. Кроме того, над вентиляционным отверстием приборной панели можно закрепить мокрое полотенце. Это поможет охладить воздух, который дует через него. Стоит учитывать, что в жару влажная ткань быстро высыхает.

Эксперты также советуют надевать тканевые чехлы на руль и приборную панель, ездить с опущенными окнами и парковаться в тени.

Ранее стало известно, что для любого автомобиля экстремальная температура является нежелательным фактором для эксплуатации. Это относится как к холоду, так и к жаре. Об этом рассказал автоэксперт Максим Ракитин. Специалист дал ряд рекомендаций, как эксплуатировать машину летом. По его словам, по-настоящему жаркая погода может отрицательно сказаться на автомобиле.