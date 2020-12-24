Автоэксперты назвали автомобили с самыми надёжными двигателями

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Американские автоэксперты из CarMD составили рейтинг авто, у которых реже всего возникают проблемы с двигателем. Для этого исследователи проанализировали данные более чем 15 млн машин.

Для исследования были проанализированы данные, полученные с 15,5 миллиона автомобилей 1996–2020 годов выпуска. Сравнивалась частота срабатывания индикатора, свидетельствующего о возможной неисправности двигателя и необходимости его проверки, в период с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года, передаёт РИА Новости.

Как выяснилось, реже всего индикатор срабатывал у Mitsubishi. На втором и третьем месте рейтинга Mercedes-Benz и Volkswagen. В топ-5 вошли также Buick и Ford. Среди конкретных моделей самой надёжной оказалась Toyota Tacoma 2018 года выпуска, за ней следуют Honda CR-V 2015 года и Toyota Camry 2018 года.

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