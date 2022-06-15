Автоэксперт оценил идею запретить детям кататься на электросамокатах Автоэксперт Моржаретто заявил, что нельзя запретить детям кататься на электросамокатах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Невозможно запретить несовершеннолетним кататься на электросамокатах, так как в первую очередь надо прописать в ПДД такой вид транспорта, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. Он посетовал на огромную популярность «самодвижущихся повозок» на территории страны и отметил, что для регулирования такого запрета на каждом углу улицы придется ставить «дядю Степу», пишет «ФедералПресс». Накануне стало известно, что Совет по правам человека при президенте России намерен предложить правительству ввести запрет на использование электросамокатов до 18 лет.

Слишком популярно это средство передвижения. Как его запретить? Я не знаю. На каждом углу поставить дядю Степу? Надо исходить из существующих реалий — этих самодвижущихся повозок миллионы по стране, а учета не было и нет пока. Если что-то делать, то нужно это делать осмысленно, — подчеркнул Моржаретто.

Он призвал прописать в правилах дорожного движения наличие такого средства индивидуальной мобильности. По словам Моржаретто, в случае столкновения самоката с пешеходом в официальных протоколах пишут: «Наезд пешехода на пешехода». Автоэксперт предупредил, что подобные аварии нередко кончаются серьезными травмами.

Ранее NEWS.ru представил статистику, согласно которой только за прошлый 2021 год в России было зарегистрировано более 700 ДТП с участием электросамокатов. Важный момент: это лишь официальное число случаев, попавших в поле зрения ГИБДД, а оформлять инциденты в компетентных органах люди стремятся далеко не всегда. Динамика 2021 года по сравнению с 2020-м впечатляет: темпы прироста погибших в результате ДТП с электросамокатами составили почти 190%.