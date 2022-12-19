Автоэксперт: установка более мощных фар на авто может привести к возгоранию Автоэксперт Мартыненко: установка более мощных фар на машине может привести к возгоранию

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Установка более мощных фар на машине может привести не только к штрафам, но и к его возгоранию из-за нарушения технического состояния автомобиля, рассказал «Радио 1» автоэксперт Виктор Мартыненко. По его словам, любое вмешательство в конфигурацию авто должно исходить из соображений безопасности, а все изменения в автомобиле требуется согласовывать с ГИБДД.

Не стоит прибегать к домыслам, что свет можно поставить помощнее. Это влияет на техническое состояние автомобиля, на проводку. Может случиться возгорание, — пояснил Мартыненко.

Издание уточнило, что с 2022 году водителей могут оштрафовать на 500 рублей за ксеноновые или светодиодные лампы в фарах. Установка наклеек, а также звуковых и световых сигналов может грозить штрафом в пять тысяч рублей, а в некоторых случаях — лишением прав.

Автоэксперт Андрей Ломанов ранее рассказал, что в снежную погоду важно держать дистанцию с автомобилем напротив, чтобы иметь возможность вовремя затормозить. По его словам, также водителям стоит заранее продумать маршрут, чтобы лишний раз не перестраиваться. В случае если авто теряет траекторию, специалист посоветовал сбросить газ и выровнять его плавными движениями. Эксперт предупредил, что резкие повороты могут привести к скольжению.