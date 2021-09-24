Автоэксперт спрогнозировал рост цен на такси

Правозащитник и автоэксперт Юрий Панченко заявил, что введение дополнительных ограничений в отношении таксистов приведёт к росту цен на их услуги. Кроме того, он не видит смысла в предложении Минтранса тестировать водителей на знание города. Об этом сообщает URA.RU.

Любое ужесточение всегда ведёт к увеличению цены. Начнут водителей такси тестировать. Непонятно, зачем это нужно. Сейчас дешевле и проще пользоваться навигатором. В общих чертах нужно знать город, чтобы отличить один район от другого, но конкретные знания не так актуальны, — рассказал Панченко.

По его словам, все эти современные меры по снижению количества ДТП почти не дают положительного эффекта.

В свою очередь координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов также выступил против того, чтобы таксистов проверяли на знание города. При этом он не считает, что новые меры повлияют на стоимость такси.

Ранее стало известно, что в Минтрансе предложили запретить управлять легковым такси водителям, имеющим более трёх неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Также в законопроекте урегулированы вопросы ответственности службы заказа легкового такси перед пассажиром за причинённый в процессе перевозки вред.