Автоэксперт спрогнозировал рост цен на машины, ввезенные по серому импорту Автоэксперт Шапарин: ввезенные по параллельному импорту машины подорожают

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иномарки от производителей, ушедших из РФ, заметно подорожают после изменений в системе расчета платежа при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автосоюза Антон Шапарин. По его словам, нововведения существенно отразятся на продукции автопрома, ввезенной по параллельному импорту.

Ясно одно — автомобили точно подорожают. Подорожают достаточно заметно, потому что все эти контрабандные во многом с подделкой документов каналы ввоза автомобилей будут прикрываться, — отметил Шапарин.

По его словам, пока непонятно, как именно будут работать прежние схемы параллельного импорта.

Правительство РФ хочет, чтобы таможни других стран нашего Евразийского союза делились информацией о том, какая была уплачена таможенная пошлина. Соответственно, хотят доначислять все недоплаченное, — напомнил Шапарин.

Он добавил, что если среднеазиатские партнеры РФ не станут делиться такой информацией, тогда будет закрыт ввоз автомобилей из этих стран.

Ранее стало известно, что с 1 апреля в РФ изменяется система расчета платежа при ввозе машин из стран Евразийского экономического союза. Главное изменение — если автомобиль был растаможен в одном из государств ЕврАзЭС по заниженной стоимости, то при его ввозе в РФ придется доплатить разницу.