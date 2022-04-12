Автоэксперт Шумский: разрешение покидать место ДТП разгрузит дороги

Идея разрешить водителям в Москве покидать место ДТП позволит разгрузить улицы в городе, а также поможет водителям перестать рисковать жизнью, сообщил РИАМО руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский. Автоэксперт считает, что такая практика в итоге решит проблему с повторными ДТП, когда людей сбивают во время оформления аварии.

Если такая практика будет, в первую очередь выиграют сами водители, потому что смогут выжить. Во-вторых, выиграет город, потому что это не только вопрос безопасности, но и вопрос того, что авария на магистрали вызывает дорожно-транспортный коллапс, — отметил он.

Шумский пояснил, что возможность оставлять место ДТП может уменьшить на 20% количество пробок в городе и увеличить пропускную способность на дорогах. По его словам, водители со временем положительно оценят эту инициативу, поскольку, оставаясь после ДТП на проезжей части, очень легко попасть под колёса движущихся машин. Кроме того, эксперимент должен помочь водителям перестроиться психологически и не бояться, что их лишат прав за оставление места ДТП.

Эксперт также добавил, что важно различать понятия «оставление места ДТП» и «сокрытие с места ДТП». Соответствующий законопроект о разделении этих понятий уже внесён в Госдуму.

Ранее стало известно, что водителям, попавшим в ДТП в Москве, хотят разрешить сразу покидать место происшествия. Вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания рекомендовал правительству Москвы, МВД, Минтрансу, Минцифры и РСА разработать соответствующий план мероприятий. Для проведения эксперимента выбраны МКАД, Третье транспортное кольцо, хорды и Центральная кольцевая автодорога.