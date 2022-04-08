Автоэксперт рассказал, стоит ли москвичам уже менять резину

Автомобилистам Москвы ещё рано менять резину на летнюю, несмотря на весеннее потепление, сообщил автоэксперт и координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов «Радио 1». Апрель в столичном регионе часто преподносит неожиданные заморозки, объяснил он.

Резину в Москве и Московской области пока ещё менять рано. Дело в том, что в апреле в столичном регионе — особенно по области — довольно частые заморозки. И самое неприятное — это непредсказуемые заморозки. То есть днём может быть плюс 7, а ночью — до минус 4. При этом активное таяние снега приводит к появлению на дороге довольно большого количества воды, и в случае заморозков она замерзает и превращается практически в идеальный лёд, — сказал Шкуматов.

Он также рассказал, что покрышки — по опыту таксистов — служат до 40-45 тысяч километров, это около четырёх сезонов. Если же резиной не пользовались пять-семь лет, её также следует выбросить.

Ранее сообщалось, что запасы шин в России для легковых автомобилей превышают годовой объём рынка, достигая почти 61 млн штук. Отмечается, что на ряде заводов также продолжается производство шин, так что их дефицит автомобилистам не грозит даже при высоком спросе. При этом шины в РФ продолжают выпускаться: в частности, работают заводы местных производителей Kama Tyres, Cordiant и Nortec, а также локализованных Nokian Tyres и Pirelli.