Зима в России — это суровое испытание для всех машин, даже приспособленных к непростым климатическим условиям нашей страны. Чтобы подготовить автомобиль к холодам, необходимо, в первую очередь, поменять летнюю резину на зимнюю не позже ноября, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» автомеханик Сергей Тонконоженко. Он также посоветовал проверить электрические составляющие «железного коня», чтобы на морозе не случились неприятные ситуации с аккумулятором, который в холодное время года может очень быстро разрядиться,

По его словам, минусовые температуры, гололед, реагенты, которыми посыпают отечественные автомагистрали, — все это опасно для автомобилей.

Нельзя забывать о печке. Проследите за ее работой. Если вы заводите машину, а стекла не отпотевают в течение пары минут, нужно обратиться к мастеру, чтобы исправить неполадки обогревания. Я бы также порекомендовал сменить масло в двигателе на зимнее. Оно маркируется на упаковке буквой «W», так что точно не запутаетесь,пояснил Тонконоженко.

Автомеханик также порекомендовал автолюбителям при наступлении сильных морозов отказаться от мойки машин, поскольку она может навредить покрытию кузова и пластиковым деталям автомобиля.

Автоэксперт Михаил Колодочкин ранее рассказал, без чего не обойтись в машине зимой. По его словам, обязательно стоит взять с собой в автомобиль в зимнее время лопату. По мнению специалиста, во время снежных заносов лопата выручит автомобилистов в любой ситуации. С помощью лопаты удобно выбраться из сугроба, а также расчистить место под парковку.