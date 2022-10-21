Автоэксперт рассказал россиянам, как подготовить машину к зиме Автоэксперт Тонконоженко посоветовал «переобуть» машину и проверить электрику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зима в России — это суровое испытание для всех машин, даже приспособленных к непростым климатическим условиям нашей страны. Чтобы подготовить автомобиль к холодам, необходимо, в первую очередь, поменять летнюю резину на зимнюю не позже ноября, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» автомеханик Сергей Тонконоженко. Он также посоветовал проверить электрические составляющие «железного коня», чтобы на морозе не случились неприятные ситуации с аккумулятором, который в холодное время года может очень быстро разрядиться,

По его словам, минусовые температуры, гололед, реагенты, которыми посыпают отечественные автомагистрали, — все это опасно для автомобилей.

Нельзя забывать о печке. Проследите за ее работой. Если вы заводите машину, а стекла не отпотевают в течение пары минут, нужно обратиться к мастеру, чтобы исправить неполадки обогревания. Я бы также порекомендовал сменить масло в двигателе на зимнее. Оно маркируется на упаковке буквой «W», так что точно не запутаетесь, — пояснил Тонконоженко.

Автомеханик также порекомендовал автолюбителям при наступлении сильных морозов отказаться от мойки машин, поскольку она может навредить покрытию кузова и пластиковым деталям автомобиля.

Автоэксперт Михаил Колодочкин ранее рассказал, без чего не обойтись в машине зимой. По его словам, обязательно стоит взять с собой в автомобиль в зимнее время лопату. По мнению специалиста, во время снежных заносов лопата выручит автомобилистов в любой ситуации. С помощью лопаты удобно выбраться из сугроба, а также расчистить место под парковку.