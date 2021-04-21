Автоэксперт рассказал о плюсах системы «Паутина»

https://static.news.ru/photo/7e8f422c-a2b7-11eb-a00f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система «Паутина» для розыска пропавших автомобилей и обжалования штрафов начала работу на территории ЦФО. Предполагается, что к концу 2021 года она будет действовать на большей территории страны. По мнению автоэксперта Дмитрия Славнова, система будет полезна не только МВД, но и автовладельцам.

Когда машину угоняют у владельца, надо дёргать за все возможные ниточки для её розыска. Думаю, «Паутина» здесь будет как нельзя кстати, — сказал он в беседе с «Москвой 24».

Что касается штрафов, то, по словам Славнова, их электронное обжалование сегодня работает достаточно неплохо, но для большей эффективности необходимо постоянное совершенствование. Преимущество «Паутины» здесь в том, что она позволяет получить фото не только с места нарушения ПДД, но и со всего пути следования автомобиля.

Эксперт назвал несостоятельными опасения, что система создаётся для повышения собираемости штрафов. Он пояснил, что автомобиль является источником повышенной опасности. Наложение взысканий за превышение скорости и другие нарушения ПДД является водителям напоминанием об этом и о безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что депутаты ЛДПР внесли в Госдуму проект, предлагающий устанавливать правила дорожного движения (ПДД) федеральным законом. Они отметили, что до настоящего момента не урегулированы вопросы тонировки стёкол автомобилей, а также использования электроскутеров и электросамокатов. По мнению авторов, существующая модель утверждения ПДД не позволяет оперативно вносить в них изменения или уточнять понятия, вызывающие неоднозначное толкование.