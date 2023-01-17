Автоэксперт рассказал о перспективах иранских авто на российском рынке Автоэксперт Славнов: иранские авто рано или поздно смогут занять нишу на российском рынке

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Иранский седан Saipa Shahin

Иранские автомобили рано или поздно смогут занять нишу на российском рынке в случае начала поставок, рассказал «360» автоэксперт Дмитрий Славнов. По его словам, если соотношение «цена — качество» будет неплохим, проблем в этом никаких нет. При этом сам специалист заявил, что сам скорее отдал бы предпочтение китайскому автомобилю, чем иранскому, так как бренды КНР делают действительно хорошие машины, которые «ничуть не хуже, чем у европейских производителей».

Все равно свою нишу в России иранские машины займут рано или поздно, займут свой ценовой сегмент. Покупатели будут, конечно. Если соотношение «цена — качество» будут неплохим, то почему нет? — сказал Славнов.

Автоэксперт также призвал россиян присмотреться к отечественному автопрому, чтобы поддержать отрасль. По его мнению, некоторые российские машины сравнимы по качеству с европейскими и японскими иномарками.

Я бы присмотрелся к российскому автопрому. У меня сейчас японский автомобиль, но сажусь в Lada Vesta — точно такая же машина, едет, все комфортно, — подчеркнул Славнов.

Автоэксперт Владимир Моженков ранее заявил, что российский авторынок может наверстать упущения провального 2022 года за счет усиления активности отечественных производителей, развития в стране китайских дилерских сетей, а также поставок иномарок по параллельному импорту. По его словам, китайские авто уже в ноябре — декабре стали самыми продаваемыми в России иномарками, а к лету 2023 года в стране появятся мощные сети дилеров из КНР, которые буду активно проникать на российский авторынок. Массовый сегмент займут машины от АвтоВАЗа и «Москвича», также специалист не исключил распространения иранских авто.