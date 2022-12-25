Автоэксперт рассказал о главном правиле поведения во время «ледяного дождя» Автоэксперт Субботин: во время «ледяного дождя» водителям необходимо обеспечивать идеальный обзор

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Во время заморозков или при «ледяном дожде» автомобилисту в первую очередь необходимо заботиться об обеспечении идеального обзора по ходу движения, заявил NEWS.ru автоэксперт и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин. Современные машины, подчеркнул он, оснащены всем необходимым, чтобы не уйти в занос, а вот заниматься обзором нужно самостоятельно, ведь стекла запотевают мгновенно, они заливаются грязью и не только.

Прежде всего нужно, чтоб в машине было сухо. Необходимо отряхивать ноги, чтобы в автомобиль попадало как можно меньше жидкости. Кроме того, надо сделать так, чтобы после ночи на парковке наутро в авто не было испарений. Для этого стоит перед поездкой открыть все двери и проветрить машину на минуту-две. За это время влага испарится. При морозах нужно, припарковав машину, силиконом обрабатывать резиновые уплотнители дверей. В противном случае этот уплотнитель примерзший можно просто отодрать, что повлечет за собой появление пыли, грязи и шума, — заметил Субботин.

Эксперт заметил, что в холода прогревать машину стоит не меньше трех минут. В результате масло хорошо прогреется и станет захватываться поршнями, расходясь по поршневой группе. Помимо прочего, на стекло нужно сразу подавать теплый воздух и включать кондиционер. Последний, заключил специалист, помогает осушить воздух. Также он сказал, что с собой важно возить теплую воду и щетку. С их помощью нужно чистить стекла, зеркала, фары и фонари.

Ранее автоэксперт Владимир Бахарев заявил, что ДТП зимой происходят из-за двух типов ошибок участников дорожного движения — технических и мотивационных. В первом случае водитель поступает неверно из-за непонимания технических особенностей автомобиля, а во втором — из-за неправильного анализа ситуации на дороге.

Специалист пояснил, что зимой водители часто упускают из внимания многие связанные с особенностями холодного времени года факторы и недооценивают обстановку.