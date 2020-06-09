Автоэксперт рассказал, на чём можно сэкономить при эксплуатации машины

https://static.news.ru/photo/f19c756e-aac4-11ea-9be7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Качество некоторых вещей, нужных владельцам машин, практически не зависит от их цены, рассказал эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин.

В частности, даже дорогие дворники ничем не лучше бюджетных аналогов стеклоочистителей и служат нисколько не дольше, зато менять их (ввиду их дешевизны) можно чаще. Также при покупке можно предпочесть обычные, а не «улучшенные» лампы головной оптики. По словам автоэксперта, улучшение видимости, которое обещают их производители, не ощущается водителем. Но служат при этом дорогие лампы намного меньше, чем стандартные, передаёт РИА Новости.

Также сэкономить можно, если покупать не готовую стеклоомывающую жидкость, а концентрат. Но заменять его обычной водой всё же не стоит. Также Колодочкин не советует при выборе мойки выбирать «красивые» и расположенные в центре города точки. Если посещать неприглядные внешне автомойки, то можно сберечь немало денег.

Есть и другой вариант: мойка самообслуживания. В большинстве случаев сэкономить действительно можно. Особенно если автомобиль крупный. Только придётся поработать самому, — сказал автоэксперт.

Как писал NEWS.ru ранее, риск приобрести некачественное топливо минимален, если пользоваться услугами надёжной автозаправочной станции. Чтобы определить, хороша ли АЗС, достаточно обратить внимание на шесть признаков. Главным из них является известность бренда станции, считает эксперт издания «За рулём» Сергей Зиновьев.