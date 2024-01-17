Автоэксперт объяснил, почему в России не будет брендов Hyundai и Kia Эксперт Баканов: бренды Hyundai и Kia заменят в России из-за угрозы санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замена брендов Hyundai и Kia в России на Solaris связана с политической ситуацией в мире, рассказал в беседе с NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, это абсолютно логичный процесс, поскольку сегодня мировые автомобильные компании находятся под давлением, никто из них не хочет попасть под санкции.

Сначала были слухи, что собранные в Санкт-Петербурге Hyundai и Kia получат логотип в виде буквы G. Но теперь большинство экспертов склоняется к тому, что автомобили будут продавать под маркой Solaris — это имя зарегистрировано корейцами как торговая марка, а они вполне могут передать право на ее использование новому собственнику завода, — пояснил Баканов.

Он напомнил, что завод Hyundai в Петербурге был продан компании «Арт-Финанс», которая также владеет бывшим заводом Volkswagen в Калуге. Если право на бренд Solaris будет передано «Арт-Финанс», то не будет никаких юридических проблем для выпуска машин. Формально штаб-квартира концерна Hyundai Kia не будет иметь к этим автомобилям никакого отношения.

Ранее экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков заявил, что Hyundai Motor не сможет в ближайшее время вернуться в Россию. По его словам, сейчас на российский рынок пришел китайский производитель. Если спустя годы Hyundai и захочет вернуться, то «вход будет очень дорогой».