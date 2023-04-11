Автоэксперт рассказал, какая экипировка поможет мотоциклисту выжить Автоэксперт Хайцеэр порекомендовал мотоциклистам надевать максимум экипировки для безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Байкеры во время мотопарада

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр порекомендовал мотоциклистам надевать всю необходимую экипировку ради безопасности, даже несмотря на жару. В разговоре с NEWS.ru эксперт указал, что шлем, щитки, наколенники, налокотники, воротник, защита для поясницы могут спасти жизнь в случае ДТП.

Максимум, что можно на себя надеть, я бы рекомендовал мотоциклистам надевать, несмотря на жару или еще что-то, — сказал он.

Хайцеэр отметил, что в России не самая высокая культура по отношению к иным участникам движения, кроме автомобилей, поэтому мотоциклистам, как и их пассажирам, обязательно нужно быть во всей экипировке. По его словам, лихачи и пренебрегающие правилами дорожного движения люди долго не живут.

У нас не самая высокая культура вежливости по отношению к иным участникам движения, кроме автомобилей. Если мотоциклисты дорожат своей жизнью, то они пытаются себя обезопасить. К сожалению, лихачи и люди, пренебрегающие экипировкой и соблюдением ПДД, не живут долго, — резюмировал спикер.

В феврале в Абинске Краснодарского края вечером произошла смертельная авария с участием мотоциклиста, у которого не было прав на управление транспортным средством, и иномарки Nissan Almera. 18-летний байкер на высокой скорости врезался в легковой автомобиль, его доставили в больницу, где он позже умер от серьезных травм.