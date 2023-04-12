Автоэксперт рассказал, как жителям Камчатки защитить машину от пепла Автоэксперт Шкуматов: после выброса пепла на Камчатке водителям стоит установить марлевые фильтры

Фото: Ust Kamchatsk Information Centre/via Global Look Press

Для защиты машины от пепла вулкана после извержения Шивелуча автомобилистам стоит установить марлевые фильтры и марлю на решетки радиатора, сообщил NEWS.ru автоэксперт Петр Шкуматов. Он признался, что ездил по трассе «Колыма», и пыли там было даже больше, чем теперь на Камчатке.

Мелкая дисперсная пыль может залепить радиатор, используйте марлю, чтобы он не забился и мог охлаждаться. Также пыль летит в воздухозаборники, тогда нужно переключать машину в режим рециркуляции, так как воздушный фильтр салона тоже очень быстро придет в негодность, его тоже надо будет менять, — рассказал Шкуматов.

Он добавил, что некоторые сбивают пыль с воздушного фильтра, однако так делать нельзя, поскольку пыль может попасть на обратную сторону фильтра и ее засосет в двигатель.

Камчатский филиал Геофизической службы РАН ранее сообщил, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 километров.

Руководитель вулканической станции в поселке Ключи Юрий Демянчук сообщил, что последствия извержения вулкана Шивелуч, произошедшего ночью на Камчатке, пока сложно выяснить из-за плохой погоды и облачности. По словам ученого, ночное извержение продолжалось около пяти часов и утром над Ключами висела огромная пепловая туча, в результате днем было темно как ночью.