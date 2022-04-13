Автоэксперт рассказал, как заставить дилера чинить машину ушедшего бренда

Если дилер отказывается чинить гарантийную машину ушедшей из России марки, нужно обращаться в суд, заявил автоэксперт Виталий Архиреев изданию «Слово и Дело». Отказывать могут из-за приостановки работы бренда или отсутствия необходимых деталей, но это не причины.

У нас конечная инстанция ― это суд. В каждом городе есть отдел по защите прав потребителей. Первое обращение ― туда. Я думаю, что на данном этапе это всё решается. Уходящие компании, как правило, передают бразды правления и рекомендуют те дилерские центры, которые могут производить обслуживание этих автомобилей. Мы это уже проходили в 2008 году, когда тоже был массовый исход иностранцев, — сказал Архиреев.

Он добавил, что каждый автовладелец будет разбираться в своём случае, что стало с его автомобильным брендом и как быть дальше. Но защищать права потребителя следует через суд.

Ранее Ассоциация дистрибьюторов автомобильных комплектующих заявила об остром дефиците запасных частей. В организации сообщили, что на сегодняшний день большинство автопроизводителей и независимых поставщиков перестали ввозить детали и расходные материалы в Россию. Представители отрасли сообщили о беспрецедентной ситуации, отмечая, что обслуживание автомобилей самых известных брендов становится всё более затруднительным.