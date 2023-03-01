Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к весенне-летнему периоду Автоэксперт Хайцеэр предложил проверить систему охлаждения автомобиля с наступлением весны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В начале весны автомобилистам необходимо проверить систему охлаждения, убрать дополнительные заслонки и обогревы, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр. Он напомнил, что автолюбителям также необходимо заранее присмотреть летнюю резину, поскольку переход на нее случается внезапно. Эксперт указал, что зимняя резина более мягкая и в теплое время года тормозной путь увеличивается, а управляемость ухудшается.

Когда наступит [весна], необходимо проверить систему охлаждения, убрать дополнительные заслонки, обогревы, которые делают водители часто зимой. <...> Конечно, не забыть присмотреть летнюю резину, если ее нет. К лету нужно готовиться заранее, — сказал он.

Ранее автоэксперт Сергей Шабунин рассказал, что мощность двигателя в автомобиле может упасть из-за некачественного моторного масла, остатки которого могут превратиться в отложения на поршневых кольцах из-за выделения нагара. Также, по его словам, причиной снижения мощности может стать грязь в старом катализаторе. Автоэксперт уточнил, что замена детали должна производиться после 120 тыс. км пробега, в противном случае мощность двигателя начнет резко снижаться.