Автоэксперт рассказал, как определить битый автомобиль Автоэксперт Кукарин: после ДТП у машины расходятся зазоры кузовных деталей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль, который попадал в серьезное ДТП, можно определить по расхождению зазоров кузовных деталей, демонтированным крепежным элементам и надписям на стеклах, рассказал «Газете.Ru» автоэксперт Ярослав Кукарин. По его словам, если между кузовными деталями разные зазоры, вероятнее всего, машина битая.

Чтобы распознать автомобиль после серьезного ДТП, надо посмотреть на ширину зазоров кузовных деталей. Если есть какие-то расхождения, то надо посмотреть на крепежные элементы. Если что-то демонтировалось, то на болтовых соединениях сбивается краска. После ремонта эти места подкрашивают, но все равно будет заметно, — объяснил специалист.

Эксперт посоветовал посмотреть на способ нанесения шовного герметика, потому что нанести его так же, как это делают на заводе, почти невозможно. Если есть расхождения по методу нанесения, значит деталь ремонтировалась. На стеклах указывается дата выпуска: если стекло одного года, а автомобиль другого, стекло могли поменять после ДТП.

Кроме того, при серьезной аварии срабатывают подушки безопасности, можно проверить их наличие, включив зажигание и посмотрев на специальный значок на панели. На восстановление автомобиля также указывают окалины, замятые лонжероны и следы от силовых зажимов на металлических порогах.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что безопасность на дорогах зависит от множества факторов, среди которых условия видимости, стаж водителя, его психическое и физическое состояние. Он уточнил, что важно и качество дорог, в том числе ширина проезжей части и полос.