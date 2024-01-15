Автоэксперт рассказал, как бороться с сокрытием номеров автомашин Эксперт Гронский: надо усилить наказание для водителей, которые скрывают номера

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Надо усилить наказание для водителей, которые скрывают номера своих автомобилей, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Автопилот» Дмитрий Гронский. Таким образом он прокомментировал запрет на продажу устройств, скрывающих от камер номерные знаки.

Наказание нужно усиливать. Но у нас предпочитают заниматься тем, что запрещают к продаже какое-то средство сокрытия номеров, забывая о том, что средств таких миллион, — заявил он.

По словам Гронского, на известном маркетплейсе можно купить «грязь для номерного знака». Также в каждой аптеке можно купить медицинскую маску, которая прекрасно скрывает часть номерного знака у припаркованного автомобиля».

Сегодня, 15 января, сообщалось, что суд в Москве запретил продажу устройств, скрывающих от камер автомобильные номера. Подобные объявления, в том числе на площадках по онлайн-торговле AliExpress и Tacticalbunker, признаны запрещенной к распространению информацией. Маркетплейсы их уже удалили.

В октябре сообщалось, что российских автомобилистов больше не будут штрафовать за установку нестандартных автомобильных номеров, в том числе квадратных. Росстандарт внес соответствующие изменения в ГОСТ. Госавтоинспекция уже направила разъяснения в региональные управления.