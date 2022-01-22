Автоэксперт рассказал о правилах поведения после ДТП на парковке

Координатор движения «Синие ведёрки» и глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал в беседе с агентством ПРАЙМ о том, как вести себя, если на парковке вы задели чужую машину. По словам автоэскперта, ни в коем случае нельзя уезжать или оставлять записки на повреждённой машине.

Если владелец находится недалеко от своей машины, то далее последует стандартное оформление ДТП, — сообщил он.

В том случае, если водитель пострадавшего автомобиля отсутствует, следует освободить проезжую часть, после чего вызвать на место ДТП сотрудников ГИБДД и объяснить ситуацию. Как сказал Шкуматов, у инспектора ГИБДД есть возможность быстро разыскать данные пострадавшего водителя и связаться с ним.

Если же владелец авто, которое пострадало в результате аварии, не может приехать на место происшествия, инспектор должен выписать ему справку о ДТП и постановление о совершении административного правонарушения. Ещё один комплект документов останется на хранении в Госавтоинспекции до тех пор, пока водитель не заберёт их и не предоставит в страховую компанию, пояснил Шкуматов.

Эксперт не рекомендует покидать место происшествия и писать записки, так как это может быть расценено как оставление места ДТП, что может привести к лишению прав на год.

В ситуации, если вы не заметили, что задели чужую машину, и уехали с места аварии, нужно готовиться к «сюрпризу» — лишению прав на срок от 1 года до 1,5 года.

Ранее эксперт рабочей группы при правительстве РФ по регуляторной линии законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов сообщил, что поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам России, предусматривающие лишение свободы для нарушителей ПДД, помогут бороться с автохамами. По его словам, инструмента борьбы с теми, кто презирает правила дорожного движения, не было долгие годы.