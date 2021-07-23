Автоэксперт раскритиковал идею снимать фары на камеры

Штрафы за выключенные габаритные огни и неработающие фары ближнего света будут очередным «оброком» для водителей. Об этом заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.

По мнению автоэксперта, новый штраф никак не повлияет на безопасность на дорогах и по сути будет московским «штрафным оброком».

Большая часть невключённого ближнего света — это забывчивость, и предупреждать водителя надо по ходу движения, а не через 10-15 дней или два месяца, когда они штраф присылают. Кому станет от этого безопаснее два месяца назад? — раскритиковал идею Шкуматов.

Он также напомнил, что есть много людей, которые ездят на так называемых дневных ходовых огнях. Поэтому непонятно, как камера будет расценивать езду на них. Также возникнет проблема со светодиодными фарами, поскольку на камерах они фиксируются, как быстро моргающие, и всегда можно найти кадр, где такие фары не горят.

Как водителю доказать, что фары горели? Они же не видео присылают, а фотографию. Всё это выглядит абсолютно ужасно. Штрафовать скоро будут за любой выезд на московскую дорогу, — заметил Шкуматов.

Специалист при этом подчеркнул, что само правило о необходимости даже днём всегда включать ближний свет является нормальным.

Ранее сообщалось, что с осени 2021 года камеры смогут фиксировать выключенные габаритные огни и неработающие фары ближнего света. Штраф за это нарушение составит 500 рублей. Штрафовать таким образом будут в 12 регионах России, среди которых Москва, Крым, Ульяновск, Красноярск, Омск, Иркутск, Тверь, Кабардино-Балкария и Волгоградская область.