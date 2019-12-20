https://static.news.ru/photo/5a80bb04-2347-11ea-bdc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автоюрист из центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков оценил для NEWS.ru возможное снижение в РФ нештрафуемого порога скорости.

Эксперт отметил, что в западных странах допустимый порог превышения скорости на дорогах отсутствует. Юрков также упомянул в качестве примера Белоруссию, где «если предусмотрено ехать [со скоростью] 60 [км в час], то, значит, ехать не больше». Таким образом, возможное снижение нештрафуемого порога в России стало бы приведением законодательства к европейским стандартам в этой области.

Тем не менее автоюрист считает, что те водители, которые нарушали правила при действующих нормах, продолжат это делать и при новых правилах.

Никакие штрафы тут особо их не напугают. Конечно, это порог небольшой, я думаю, что, конечно, это несущественно спасёт от ДТП, — отметил Юрков.

Эксперт назвал более целесообразным усиление строгости наказаний за нарушения ПДД, в частности увеличение суммы штрафов, «чтобы у водителей не было соблазна больше нарушать».

Как ранее передавал NEWS.ru, возглавляемая вице-премьером РФ Максимом Акимовым комиссия поддержала инициативу снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км. Соответствующие предложения по этому вопросу могут быть переданы в кабмин в 2020 году.