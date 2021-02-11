Автоэксперт предупредил об опасности запаха бензина в машине

https://static.news.ru/photo/9c199fd6-6c7a-11eb-8923-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запах бензина в салоне автомобиля может свидетельствовать об утечке топлива. Чтобы понять, насколько ситуация опасна, следует при первой же возможности остановиться и заглянуть под капот, посоветовал автоэксперт Дмитрий Санников.

В первую очередь, по его словам, ситуация опасна тем, что может произойти воспламенение, а машины зачастую сгорают за считанные минуты, поэтому пожарные не успевают приехать на тушение.

Если вы в дороге и нет возможности поставить машину на техобслуживание, надо посмотреть на топливную магистраль — её может увидеть под капотом даже неопытный автовладелец. Топливная магистраль обычно находится около двигателя, — рассказал Санников в эфире «Радио 1».

Он отметил, что причины поломок бывают разные: шланги перегрызают крысы, из строя выходят соединения, может подвести качество деталей — рассыхается резина уплотнительных соединений или расходятся хомуты. Эксплуатация автомобиля при утечке бензина под капотом крайне опасна, так как там находится электрика системы пуска, а это чревато моментальным воспламенением.

Если же утечка топлива идёт где-то в середине или у топливного бака, то ничего критического она из себя не представляет, добавил автоэксперт. Такая ситуация позволяет доехать до автосервиса.

Чтобы исключить такие поломки, Санников посоветовал каждый сезон проводить техобслуживание машины. При этом, подчеркнул он, следует следить, чтобы в ходе диагностики проверяли всё, а не только техническое состояние подвески, как это часто бывает.

Если же в салоне ощущается запах выхлопных газов, то в этом также нет чего-то критического. Но при первой возможности всё же следует проверить состояние выхлопной системы и устранить неполадки, посоветовал эксперт.

Ранее, как писал NEWS.ru, спасатели рассказали о правилах, которые помогут не допустить возгорания автомобиля в зимний период.