Автоэксперт предсказал рост количества китайских машин на российском рынке Автоэксперт Гаврилов предсказал рост количества китайских машин на российском рынке

Фото: Пресс-служба HAVAL

Внешний вид автомобиля HAVAL Jolion компании Haval

После ухода зарубежных автокомпаний с российского рынка их нишу займут китайские аналоги, заявил автоэксперт Денис Гаврилов. В разговоре с АБН он подчеркнул, что из-за этого в России может вырасти популярность не только азиатских иномарок, но и тех автомобилей, которые ранее не пользовались спросом у россиян.

Некоторые игроки приостановили поставки, данных об их возобновлении, возможных объемах на текущий момент нет. Дилеры в первую очередь премиальных марок, во вторую — массовых брендов задумываются о том, что делать с освободившимися площадями, — заверил Гаврилов.

Он отметил, что российские автодилеры могут использовать повышенный спрос на китайские автомобили, чтобы избежать дефицита прибыли. В качестве примера он напомнил о премиальном сервисе «Авилон», который сейчас активно рекламирует китайские марки машин. Однако, отметил Гаврилов, российские автодилеры рискуют столкнуться с трудностями при переходе на азиатские аналоги из-за разницы уровня автомобилей.

Многим китайским маркам требуется экспансия российского рынка, и им нужны сильные игроки, которые помогут им масштабировать собственное присутствие, — резюмировал автоэксперт.

Ранее в России продажи легковых автомобилей и «Газелей» в мае упали на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 24 268 штук. Всего с начала года было продано 318 114 машин.