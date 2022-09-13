Автоэксперт предсказал реакцию автомобилистов на повышение цен на ОСАГО Автоэксперт Моржаретто: если цены на ОСАГО сильно вырастут, автомобилисты не купят его

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среднестатистический российский автомобилист — небогатый человек, который может попросту не купить полис ОСАГО, если страховая компания взвинтит на него цену, заявил в беседе с «Радио 1» автоэксперт Игорь Моржаретто. По его мнению, этот факт важно учитывать при расчете тарифов и при продаже услуг владельцам транспортных средств.

По мнению Моржаретто, стоимость полиса из-за повышения тарифов ОСАГО на 26% для большинства автовладельцев не вырастет или вырастет совсем незначительно, поскольку многие из них — порядка 90% — имеют право на скидку по системе «бонус-малус». Согласно ей, расчёт стоимости полиса ОСАГО производится с учетом страховой истории страхователя.

Примерно у трети таких обладателей скидка может достигать 54%, — уточнил специалист.

При этом он не исключил варианта, что недобросовестные компании попытаются нажиться на нововведении. Однако эксперт убежден, что в случае сильного повышения стоимости полиса люди попросту перестанут его покупать. По его словам, даже до обновления тарифов около 10% автовладельцев ездят без полиса ОСАГО и этот показатель не является предельным.

С 13 сентября начали действовать новые тарифы ОСАГО, в которых для большинства категорий автовладельцев коридор базового тарифа будет расширен на 26% вверх и вниз, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Центрального банка России (ЦБ). Мера позволит страховщикам учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. ЦБ также рассчитывает, что принятая мера позволит сдержать рост цен на ОСАГО.