Автоэксперт: все скоростные магистрали России могут сделать платными Автоэксперт Баканов: в будущем в России может не остаться бесплатных скоростных магистралей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На автомобилистах хотят зарабатывать и в будущем в России может не остаться бесплатных скоростных магистралей, рассказал РИАМО автоэксперт Петр Баканов. Так он прокомментировал новость о том, что проезд по Московскому скоростному диаметру будет платным для транзитных машин с 2 января и составит 950 рублей. По его словам, Москва и Московская область давно задыхаются от большого потока транспорта, поэтому такая мера назревала давно.

Тенденция к чему — заработать денег. Здесь очевидно, что такая дорога будет пользоваться спросом. Потребность в таких дорогах назрела давно для Московского региона, потому что Москва и Московская область задыхаются от большого потока транспорта, — пояснил Баканов.

При этом эксперт отметил, что цена проезда в 950 рублей слишком высока. По его словам, неясен принцип ценообразования — специалист считает данную сумму завышенной. Однако даже несмотря на это магистраль будет пользоваться спросом, уверен он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв ранее заявил, что платные дороги дают человеку возможность выбора: потратить деньги и доехать быстрее или добраться до пункта назначения медленнее, но бесплатно. Глава региона добавил, что платные дороги позволяют создать новые рабочие места, привлекают инвестиции и способствуют развитию области. Он подчеркнул, что «очень хорошо» относится к платным дорогам. По его словам, они используются во всём мире и дают человеку право выбора. Губернатор уточнил, что платные дороги будут полезны и для бизнеса в форме частно-государственного партнёрства.