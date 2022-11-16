Цены на китайские автомобили на российском рынке могут снизиться, рассказал в комментарии для «Слово и Дело» автоэксперт Виталий Архиреев. По его словам, некоторые китайские бренды сократили стоимость своих машин уже в этом году. Также специалист добавил, что авто из КНР в России могут конкурировать лишь с подержанными машинами и теми, которые ввозятся в страну по параллельному импорту.

Удешевления китайских автомобилей на нашем рынке стоит ждать. Сами китайские бренды, например, HAVAL, уже скинули цену в течение этого года — порядка нескольких сотен тысяч рублей. На некоторые модели произошло снижение цены на 200 тыс. рублей,пояснил Архиреев.

Автоэксперт добавил, что высокие цены на авто могут быть обусловлены только отсутствием конкуренции. На российском рынке пока есть кому составить конкуренцию авто из КНР, так как из-за рубежа до сих пор поступают авто по схемам серого импорта, уточнил специалист. Он рассказал, что подержанные автомобили также способны конкурировать с китайскими машинами.

Автоэксперт Петр Баканов ранее назвал главные минусы китайских автомобилей. По его словам, произведенные в КНР авто отличаются проблемной подвеской, низкой и неудобной посадкой и непродуманной эргономикой. Также специалист отметил, что продать китайскую машину на вторичном рынке по желаемой цене может оказаться трудной задачей.

 