Автоэксперт предрек снижение цен на китайские авто на российском рынке Автоэксперт Архиреев: на российском рынке стоит ожидать снижения цен на китайские авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на китайские автомобили на российском рынке могут снизиться, рассказал в комментарии для «Слово и Дело» автоэксперт Виталий Архиреев. По его словам, некоторые китайские бренды сократили стоимость своих машин уже в этом году. Также специалист добавил, что авто из КНР в России могут конкурировать лишь с подержанными машинами и теми, которые ввозятся в страну по параллельному импорту.

Удешевления китайских автомобилей на нашем рынке стоит ждать. Сами китайские бренды, например, HAVAL, уже скинули цену в течение этого года — порядка нескольких сотен тысяч рублей. На некоторые модели произошло снижение цены на 200 тыс. рублей, — пояснил Архиреев.

Автоэксперт добавил, что высокие цены на авто могут быть обусловлены только отсутствием конкуренции. На российском рынке пока есть кому составить конкуренцию авто из КНР, так как из-за рубежа до сих пор поступают авто по схемам серого импорта, уточнил специалист. Он рассказал, что подержанные автомобили также способны конкурировать с китайскими машинами.

Автоэксперт Петр Баканов ранее назвал главные минусы китайских автомобилей. По его словам, произведенные в КНР авто отличаются проблемной подвеской, низкой и неудобной посадкой и непродуманной эргономикой. Также специалист отметил, что продать китайскую машину на вторичном рынке по желаемой цене может оказаться трудной задачей.