Автоэксперт предложил переписать кодекс наказаний за нарушения ПДД Автоэксперт Моржаретто предложил переписать кодекс наказаний за нарушения ПДД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кодекс наказаний за автомобильные правонарушения надо полностью переписать, власти уже работают над этим, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «360». По его словам, подготовленный Госдумой законопроект об отмене штрафов за мелкие нарушения является бесполезным.

Я вообще считаю, что кодекс об автомобильных правонарушениях надо полностью переписывать. И такая работа идет, насколько я знаю. Надо целиком переписать документы и сделать все это так, чтобы все было примерно равнозначно. То есть разделить нарушения по группам и прописать их по частям, — подчеркнул Моржаретто.

Автоэксперт указал на множество диспропорций в текущем своде ПДД по многим видам нарушений. Он считает, что необходимо поменять структуру законодательства, так как небольшие изменения не помогут исправить ситуацию. Моржаретто добавил, что несостыковка есть даже в инициативе об отмене техосмотра для некоторых видов транспорта.

Ранее стало известно, что с 1 июля в России заработает единая база злостных нарушителей правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД». С помощью этой базы компании смогут проверять своих водителей, нарушали ли они правила дорожного движения и лишались ли водительских прав. Сами автовладельцы также смогут фиксировать эту информацию.