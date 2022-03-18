Автоэксперт посоветовал россиянам купить зимние шины уже сейчас

Зимние шины стоит купить уже сейчас, не дожидаясь осени, посоветовал главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в разговоре с изданием Lenta.ru. Автомобильная зимняя резина будет стоить всё дороже ближе к зиме, объяснил он.

В выигрыше окажутся люди, которые купили шины вчера или неделю назад или которые купят их, скажем, завтра, потому что послезавтра будет дороже. То есть если человек понимает, что ему осенью придётся покупать новый комплект зимних шин, то лучше это сделать сейчас, на исходе зимнего сезона, когда цены не такие пока ещё высокие, потому что осенью явно будет намного дороже, — сказал Кадаков.

Он добавил, что летних шин на складах сейчас должно хватать, несмотря на уход с рынка ряда производителей: резину производят круглый год. Чтобы Россия осталась вообще без шин, такого не будет, считает Кадаков.

Ранее итальянский производитель шин Pirelli заявил о том, что приостанавливает инвестиции в России и сокращает деятельность своих заводов в стране из-за событий на Украине. При этом в компании не уточнили, планируется ли полное прекращение поставок в РФ.

Также французская компания по производству шин Michelin приостановила деятельность в России и экспорт продукции в страну. В компании пообещали поддержать работников завода в Московской области.