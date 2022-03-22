Автоэксперт посоветовал менять резину, невзирая на среднюю температуру

Стоит менять резину на летнюю по погоде, невзирая на среднесуточную температуру, сообщил автоэксперт Вячеслав Субботин «Народным Новостям». Если снега не предвидится, то ставить летнюю резину можно даже при минусовой температуре — на асфальте она ведёт себя лучше, считает он.

Шины зимние на летние нужно менять по погоде, то, что говорят эксперты о среднесуточной температуре, например устойчивые плюс 5, это всё ерунда. Средняя температура слишком условное название. Я провёл эксперимент и выяснил, что автомобиль на летней резине даже при минусовой температуре (при условных минус 10) ведёт себя намного лучше, — сказал Субботин.

Кроме того, зимняя резина на асфальте гораздо быстрее изнашивается, добавил он.

А вот председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев дал иной совет. По его словам, ещё месяц менять резину не стоит, в стране будут заморозки. Если в европейской части России перепады дневных и ночных температур составляют порядка 20 градусов, то в центральных евразийских районах бывают до 40. «Переобуться» можно будет в середине апреля.

В свою очередь главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков посоветовал купить зимние шины на следующий сезон уже сейчас, не дожидаясь осени. Автомобильная зимняя резина будет стоить всё дороже ближе к зиме, объяснил он.