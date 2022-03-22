Автоэксперт посоветовал менять резину, невзирая на среднюю температуру
Автоэксперт Субботин: стоит менять резину на летнюю, невзирая на среднюю температуру
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:44, 22 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Стоит менять резину на летнюю по погоде, невзирая на среднесуточную температуру, сообщил автоэксперт Вячеслав Субботин «Народным Новостям». Если снега не предвидится, то ставить летнюю резину можно даже при минусовой температуре — на асфальте она ведёт себя лучше, считает он.
Шины зимние на летние нужно менять по погоде, то, что говорят эксперты о среднесуточной температуре, например устойчивые плюс 5, это всё ерунда. Средняя температура слишком условное название. Я провёл эксперимент и выяснил, что автомобиль на летней резине даже при минусовой температуре (при условных минус 10) ведёт себя намного лучше, — сказал Субботин.
Кроме того, зимняя резина на асфальте гораздо быстрее изнашивается, добавил он.
А вот председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев дал иной совет. По его словам, ещё месяц менять резину не стоит, в стране будут заморозки. Если в европейской части России перепады дневных и ночных температур составляют порядка 20 градусов, то в центральных евразийских районах бывают до 40. «Переобуться» можно будет в середине апреля.
В свою очередь главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков посоветовал купить зимние шины на следующий сезон уже сейчас, не дожидаясь осени. Автомобильная зимняя резина будет стоить всё дороже ближе к зиме, объяснил он.