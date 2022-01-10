Автоэксперт поддержал введение уголовной ответственности для водителей

Поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам России, предусматривающие лишение свободы для нарушителей ПДД, помогут бороться с автохамами, заявил эксперт рабочей группы при правительстве РФ по регуляторной линии законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Он отметил в интервью «ПолитЭксперту», что инструмента борьбы с теми, кто презирает правила дорожного движения, не было долгие годы.

Например, человек совершил грубое нарушение ПДД: выехал на встречку или превысил скорость на более чем 60 километров в час от разрешённой, его при повторном таком нарушении лишали права управления ТС. Однако его это не остановило, он дальше сел за руль и продолжил хулиганить на дорогах. Когда его останавливали снова за очередное нарушение, то выяснялось, что наказать его больше нечем — ведь водительских прав у него и так нет. <...> Я ещё лет 10-15 назад в Карелии знал человека, которого по совокупности лишили права управления лет на 70-75. Однако его это никаким образом не убедило в том, что нужно соблюдать ПДД, — рассказал Попов.

Он добавил, что нововведение позволит сотрудникам ГИБДД бороться с «правовыми нигилистами». При этом Попов отметил, что наказывать виновных непросто, так как в России становится всё меньше сотрудников ГАИ из-за негативного мнения о них.

В России с 10 января вступил в силу закон об уголовном наказании для водителей, неоднократно нарушавших правила дорожного движения. Теперь им грозит до двух лет лишения свободы за серьёзное превышение скорости или выезд за двойную сплошную.

Ранее президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин выразил мнение, что ужесточение наказания за нарушения имеет очень малый профилактический эффект. Он порекомендовал законодателям взять пример со страховых фирм, которые, помимо наказаний, стараются стимулировать клиентов вести себя правильно.