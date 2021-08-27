Автоэксперт поддержал идею повышения штрафов за ночной шум

Автоэксперт Дмитрий Славнов считает, что повышение штрафа за нарушение тишины в позднее время — это единственная правильная мера. Как сказал он в беседе с «360», «если нельзя работать со стороны пряника, то надо работать со стороны кнута».

Специалист отметил, что от постоянного шума по ночам страдают жители Патриарших прудов, где ревут машины и мотоциклисты. Также спать людям мешает и строительная техника, работающая круглосуточно. Кроме того, по его мнению, штрафовать нужно и тех, кто очень громко слушает музыку.

Штраф на сегодняшний день несоизмеримо мал. Платили 500 рублей, а потом продолжали работать на своей технике. Если штраф будет под пять тысяч, представьте, какие расходы будут нести, — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о намерении внести в Мосгордуму проект закона о наказании за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Градоначальник назвал нынешние административные штрафы «никакими», поэтому собрался ввести для шумных водителей минимальное наказание в пять тысяч рублей и привязать его к мощности транспортного средства, как это сделано с транспортным налогом.