Автоэксперт перечислил недостатки иранских автомобилей Автоэксперт Аксенов обратил внимание на недостаток электроники в иранских автомобилях

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К недостаткам иранских автомобилей можно отнести низкое качество пластика и других отделочных материалов, рассказал Lenta.ru автоэксперт Алексей Аксенов. По его словам, в иранских моделях также наблюдается нехватка вспомогательной электроники, к которой привыкли россияне. Он уточнил, что иранские авто вряд ли будут пользоваться в России большим спросом, но они все равно могут составить конкуренцию китайскими бюджетным моделям.

Главными недостатками могут стать качество отделочных материалов, набор оборудования, какие-то ходовые характеристики. Первое, что бросается в глаза, это низкое качество пластика, каких-то деталей и электроника, – объяснил Аксенов.

Автоэксперт уточнил, что иранские автопроизводства не ориентированы на экспорт, поэтому им может быть трудно выйти на российский рынок. Также он выразил уверенность в том, что иранские автомобили не смогут заменить корейские машины.

Автоэксперт Дмитрий Славнов ранее рассказал, что иранские автомобили рано или поздно смогут занять нишу на российском рынке в случае начала поставок. По его словам, если соотношение «цена — качество» будет неплохим, проблем в этом никаких нет. При этом специалист заявил, что сам скорее отдал бы предпочтение китайскому автомобилю, чем иранскому, так как бренды КНР делают действительно хорошие машины, которые «ничуть не хуже, чем у европейских производителей».